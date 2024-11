Keskusta edellyttää tekoja aluevalvonnan, uusiutuvan energian ja huoltovarmuuden hyväksi

Puheenjohtaja Antti Kaikkonen Keskustan puoluevaltuustossa 23.11.2024 23.11.2024 13:18:27 EET | Tiedote

Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen Puoluevaltuuston kokous 23.-24.11.2024 Oulussa Julkaisuvapaa puhuttaessa Hyvät kuulijat, maailmalla tuulee. Eivätkä ne tuulet viime aikoina kovin leppeitä ole olleet. Eivätkä välttämättä aivan pian sellaisiksi muutukaan. Itämerellä tapahtuu taas. Tietoliikennekaapeleita poikki. Voin muuten kertoa melko varman tiedon: Eivät ne kaapelit siellä itsestään katkeile. Joku ne on poikki laittanut. Ala-arvoista toimintaa. Saksassa hallitus kaatui. EU:n suurin valtio valitsee uuden johdon keväällä. Millainen se on, ja mitä se tekee? Kukaan ei vielä tiedä. Yhdysvallat, maailman mahtavin valtio, valitsi juuri uuden presidentin. Mihin Trump ryhtyy Natossa, Ukrainassa, kauppapolitiikassa, tämä kaikki on vielä epävarmaa. Ukrainassa Venäjän raaka, laiton sota on täydessä vauhdissa. Ukraina taistelee urhoollisesti, mutta tilanne ei näytä kovin hyvältä. Kestääkö Ukraina, tuleeko rauha, jos tulee niin millä ehdoin? Puheet Ukrainan ympärillä kiristyvät, aseet kovene