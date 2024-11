Tervetuloa Otava-perheen lifestyle-pressiin 9.12.!

Pajtim Statovcille Suomi-palkinto tunnustuksena merkittävästä kirjallisesta urasta 20.11.2024 19:30:00 EET | Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö on jakanut tämän vuoden Suomi-palkinnot kahdeksalle taiteilijalle ja toimijalle. Yksi palkinnon saajista on kirjailija Pajtim Statovci. Palkinnon arvo on 14 250 euroa.