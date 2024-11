Työttömien määrässä nousupainetta Pohjois-Pohjanmaalla

Talouden alavireestä vähitellen valoisampiin näkymiin Pohjois-Pohjanmaalla 29.10.2024 15:34:53 EET | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan lähiajan näkymiä, työvoiman kohtaantoa ja osaamistarpeita on kartoitettu tänä syksynä Alueelliset kehitysnäkymät -katsauksessa ja Työvoimabarometrissa. Talouden näkymät vuodelle 2025 ovat odottavat. Pohjois-Pohjanmaan talous virkoaa vähitellen, mutta suhdannenoususta tai sen ajankohdasta ei ole vielä selkeää näkymää. Työvoimabarometrissa arvioitiin tänä vuonna kolmea toimialaa. Pohjois-Pohjanmaan teknologiateollisuus ja -palvelut -toimialan tulevaisuudennäkymät ovat haastavat, mutta positiivisia mahdollisuuksia on vihreän siirtymän ja digitalisaation ansiosta. Työvoimantarpeita kuitenkin edelleen on mm. huippuasiantuntijoiden osalta. Rakennettu ympäristö -toimialalla eletään edelleen vaikeaa laskusuhdannetta. mutta suuret hankkeet ovat osin tuoneet helpotusta. Vuodelle 2025 ennakoidaan hidasta toipumista. Sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialalla hoitohenkilöstön työvoimatilanne on hieman parantunut erityisesti Oulussa. Oulun ulkopuolella on enemmän haasteita hoivatyö