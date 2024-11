Opetushallituksen yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen

Yhteistoimintaneuvottelujen alkaessa henkilöstön vähennystarve arvioitiin enintään 35 henkilön suuruiseksi. Neuvottelujen lopputulos on, että Opetushallitus tavoittelee 1,6 miljoonan euron vuotuisia säästöjä henkilöstömenoihin. Irtisanomisuhan alla on 20 henkilöä, mutta irtisanottavien määrä selviää lähiviikkojen aikana, kun ensivaiheen uudelleensijoitusmahdollisuudet on selvitetty.