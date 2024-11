Kutsu 17.12.: Uusi työolotutkimus kertoo työelämästä murrosten keskellä

Viidesosa nuorista naisista on kokenut vakavaa väkivaltaa tai raiskauksen 12.11.2024 10:12:38 EET | Tiedote

Puolet 16–25-vuotiaista naisista on joutunut fyysisen väkivallan, väkivallalla uhkaamisen tai seksuaaliväkivallan uhriksi, ja joka viides on kokenut vakavaa väkivaltaa tai raiskauksen. Parisuhteessa olleista 16–25-vuotiaista naisista joka viides on kokenut parisuhdeväkivaltaa.