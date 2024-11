Liikennevahinkopiikit ajoittuvat lumipyryihin – Viime vuonna pahimpana päivänä kolisi joka toinen minuutti

Elokuun loppuun mennessä 121 kuolemaan johtanutta tieliikenneonnettomuutta – Jalan, pyörällä ja sähköajoneuvoilla kulkeneita lapsia ja nuoria menehtynyt edellisvuotta enemmän 26.9.2024 07:33:00 EEST | Tiedote

Tammi‒elokuun välillä liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnille tuli ennakkotietojen mukaan tutkittavaksi yhteensä 121 kuolemaan johtanutta tieliikenneonnettomuutta, joissa kuoli 127 henkilöä. Onnettomuuksien kokonaismäärä on lähes sama kuin viime vuonna vastaavalla ajanjaksolla. Henkilöauto-onnettomuuksien määrä on jatkanut vähenemistään. Jalankulkijoiden ja polkupyöräilijöiden menehtymiseen johtaneita onnettomuuksia tapahtui lähes vastaava määrä kuin edellisvuotena, mutta kuolleiden ikäryhmissä tapahtui muutosta. Vuosi 2024 on tähän mennessä ollut lasten ja nuorten osalta edellistä synkempi.