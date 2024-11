Hankintalain valmistelun työryhmä päätti työnsä: Inhouse-yhtiöiden mekaaninen rajoitus etenemässä kuntien huolesta huolimatta

Selvitimme: Päätöksentekoilmapiiri kunnissa parantunut – kuntapäättäjät näkevät keskusteluilmapiirin kehittämisen keskeisenä 27.11.2024 07:00:00 EET | Tiedote

Kuntapäättäjätutkimus paljastaa, että kuntien päätöksentekoilmapiiri on kehittynyt parempaan suuntaan. Vastaajien pääosin positiiviset kokemukset ilmapiiristä kertovat siitä, että kunnissa on tehty toimenpiteitä päätöksenteon avoimuuden, luottamuksen ja yhteistyön vahvistamiseksi. Hyvä keskustelu- ja päätöksentekokulttuuri tukee myös kuntien mahdollisuuksia vastata tulevaisuuden haasteisiin. Kehitettävääkin on, erityisesti kuntien ja hyvinvointialueiden välisessä yhteistyössä.