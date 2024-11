Kirkkonummen Lidlin muuttopäivä julki – helmikuussa pääsee ostoksille uuteen myymälään

Oulun Kaakkurissa päästään Lidliin ostoksille helmikuussa 28.11.2024 10:21:19 EET | Tiedote

Oulussa Kaakkurin kaupunginosassa on rakennettu uutta Lidl-myymälää keväästä 2024 asti. Kyseessä on Oulun seitsemäs Lidl, jota on Kaakkuriin jo odotettu. Myymälän avajaispäiväksi on vahvistunut 20.2.2025.