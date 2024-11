Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut YVA-yhteysviranomaisen perustellun päätelmän Hoikkanevan loppusijoitusaluetta koskevasta YVA-selostuksesta (Keski-Pohjanmaa)

Keliber Technology Oy suunnittelee Hoikkanevalle, Kaustisen kunnan alueelle analsiimihiekan loppusijoitusaluetta. Loppusijoitusalueen pinta-ala on noin 17,5 hehtaaria. Alueen sijaintipaikka on Hoikkanevalla, jonne Kaustisen keskustasta on matkaa noin 15 kilometriä Toholammin suuntaan. Hankkeesta vastaa Keliber Technology Oy, joka on eteläafrikkalaisen Sibanye-Stillwater-konsernin suomalainen tytäryhtiö.