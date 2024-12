Suomesta lähtevissä jätekuljetuksissa puutteita asiakirjoissa

Tullin huumetakavarikot rikkoivat jo syksyn aikana viime vuoden luvut selvästi – erityisesti marihuanan, amfetamiinin ja kokaiinin määrät rajussa kasvussa 8.11.2024 07:56:00 EET | Tiedote

Tullin rikostilastojen perusteella Suomeen tulevien huumeiden määrät ovat huomattavassa kasvussa. Tullin haaviin on jäänyt tänä vuonna jo 122 erilaista huumaavaa ainetta. Näistä yhdeksän on täysin uusia muuntohuumeita, joita ei aikaisemmin ole tavattu Suomessa. Marihuanaa, amfetamiinia ja kokaiinia on takavarikoitu tässä vaiheessa vuotta jo merkittävästi enemmän kuin koko viime vuonna yhteensä – sama ilmiö koskee myös nuuskaa, savukkeita ja dopingia. Tullirikostorjunnan yhteiskunnallinen kokonaisvaikuttavuus on tänä vuonna jo yli 90 miljoonaa euroa.