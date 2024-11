THL viikolla 49/2024

Kehän laidalla ei ole voittajia – tuore dokumentti kertoo perheväkivallan varjossa kasvaneista 26.11.2024 08:00:00 EET | Tiedote

Lähisuhdeväkivalta on maailman katsotuin taistelulaji, jolla on vuosittain yli 800 miljoonaa* seuraajaa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja elokuvaohjaaja Iris Olssonin 26.11. julkaistu dokumentti “Life at the Ringside” antaa äänen viidelle suomalaiselle, jotka elivät lapsuutensa kehän laidalla, vasten tahtoaan. Liian monet lapset joutuvat todistamaan väkivaltaa, joka voi olla fyysistä, henkistä tai molempia. Tilanteet jättävät syvät jäljet, sillä väkivallan näkeminen ja väkivallalle altistuminen voi tuottaa lapselle yhtä suurta vahinkoa kuin väkivallan kohteeksi joutuminen. “Lähisuhdeväkivalta on maailman katsotuin kamppailulaji. Jokainen lapsi, joka joutuu elämään kotonaan kehän laidalla, on liikaa. THL:ssä teemme töitä, jotta kaikilla olisi mahdollisuus turvalliseen kotiin ja elämään ilman pelkoa väkivallan kokemisesta tai näkemisestä”, sanoo THL:n johtava asiantuntija Sini Stolt. “Jokaisella on oikeus väkivallattomaan lapsuuteen ja nuoruuteen. Väkivaltaa tai sen uhkaa kohdannut