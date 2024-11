Asuntomurrot lisääntyvät koko maassa – torjumisessa omatoiminen varautuminen ja ennaltaehkäisy avainasemassa

Suomalaispankki mukaan euriborpaneeliin – tuo ryhmään pohjoismaista edustusta 20.11.2024 13:27:38 EET | Tiedote

OP Yrityspankki liittyi euriborpaneeliin 18.11.2024 alkaen, kertoo euriboreja hallinnoiva European Money Markets Institute (EMMI). OP Yrityspankki on tällä hetkellä ainoa pohjoismainen pankki euribor-paneelissa, johon kuuluvien pankkien kaupankäyntitietojen perusteella euribor-viitekorot lasketaan. Euriborit ovat yleisin käytetty viitekorko esimerkiksi asuntolainoissa Suomessa. Niiden kehitys vaikuttaa suoraan monen kotitalouden arjen kustannuksiin. Euribor-viitekorko edustaa korkoa, jolla eurooppalaiset pankit voivat saada vakuudetonta euromääräistä rahoitusta rahamarkkinoilla. Euriborit heijastavat siis paneelipankkien oman varainhankinnan kustannuksia. Tämän vuoksi on tärkeää, että euribor-paneeli on kattava ja edustaa mahdollisimman hyvin koko eurooppalaista pankkikenttää.