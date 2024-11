STTK: Vähimmäispalkkadirektiivin toimeenpano antaa väärän kuvan Suomen tilanteesta

SAK, Akava ja STTK: Bakun ilmastokokous iso pettymys työntekijöille 27.11.2024 14:07:43 EET | Tiedote

Bakun ilmastokokous on kokonaisuutena pettymys työntekijöille. - Saavutettu sopimus on täysin riittämätön vastaamaan ilmastokriisin kiireellisiin investointitarpeisiin. Ilmastorahoitussopimus on vaatimaton eikä ilmastonmuutoksen hillintään liittyvissä päätöksissä edetty. Oikeudenmukaisen siirtymäohjelman täytäntöönpano jäi vaille päätöstekstiä, mikä on suuri pettymys ilmastokriisien etulinjassa oleville työntekijöille ja yhteisöille. Myös ihmisoikeuksien huomioiminen ilmastotoimissa jäi keskusteluissa täysin taka-alalle, SAK, Akava ja STTK pahoittelevat. Ilmastorahoitus on pettymys erityisesti kehitysmaille, sillä teollisuusmaat lupaavat toteuttaa 300 miljardin dollarin rahoituksen vuoteen 2035 mennessä käyttämällä useita eri rahoituslähteitä, kuten kehityspankkien lainoja ja yksityistä rahoitusta. - Vahvan sitoutumisen puute julkiseen, avustuksiin perustuvaan rahoitukseen pahentaa ilmastokriisiä. Se jättää erityisesti haavoittuvassa asemassa olevat maat suureen vaaraan niiden velkaong