Toivon äärellä -valokuvanäyttelyssä parantumattoman sairauden kanssa eläminen kohtaa toivon, empatian ja luonnon kauneuden

Valokuvanäyttely Toivon äärellä (In the Presence of Hope) juhlistaa elämisen etuoikeutta, ainutlaatuisuutta ja arvaamattomuutta herkkien henkilökuvien kautta. Hankkeessa Minna Pinola on haastatellut ja valokuvannut 12 parantumattomasti sairasta, jotka jakavat ajatuksiaan siitä, kun sairaus astuu kutsumattomana vieraana osaksi elämää. Elämä on valoa ja varjoa, ja se on tänään.