MEDIAINFO 10.12.: Trump valtaan – mitä vaikutuksia EU:lle?

Pasi Kangas on Vuoden omistajanvaihdosasiantuntija 6.11.2024 11:00:00 EET | Tiedote

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n liiketoimintakehittäjä Pasi Kangas on valittu Vuoden 2024 omistajanvaihdosasiantuntijaksi tunnustuksena pitkäjänteisestä ja ansiokkaasta työstä yrityskauppojen ja sukupolvenvaihdosten vauhdittamisessa. Valinnan teki valtakunnallinen Omistajanvaihdosfoorumi perustuen omistajanvaihdoskonferenssin osallistujien ehdotuksiin. Kunniakirjan luovutti 6.11. Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies seuraavin perusteluin: ”Pasi Kangas on tehnyt pitkään töitä sitoutuneesti ja pyyteettömästi yritysten omistajanvaihdosten edistämiseksi. Hän on kollegojen arvostama rautainen ammattilainen, joka on vuosien mittaan ollut toteuttamassa useita konkreettisia työkaluja, jotka helpottavat omistajanvaihdosprosessia ja jotka ovat myös levinneet valtakunnalliseen käyttöön. Pasi myös tekee työtään aina myönteisellä, yrityslähtöisellä otteella ja on esimerkillisesti rakentanut yhteistyötä yksityisten ja julkisten toimijoiden välillä”. Valinta todella lämmit