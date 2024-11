Yrittäjät: Historiallinen uudistus – sopimisen kiellot poistuvat viimein. “On pettymys, että henkilöstön kanssa yhdessä sopimista ei toteutettu”

Eduskunnan työ- ja tasa-arvovaliokunta on tänään saanut valmiiksi mietintönsä paikallisesta sopimisesta. – Hienoa, että uudistus etenee ja sopimisen mahdollisuudet laajenevat niin yleissitovaa työehtosopimusta noudattaviin järjestäytymättömiin yrityksiin kuin yrityskohtaisiinkin työehtosopimuksiin. Sopimisen kieltojen poistaminen on historiallinen uudistus, jota Yrittäjät on tavoitellut pitkään, johtaja Janne Makkula Suomen Yrittäjistä sanoo.