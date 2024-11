Rosebud Sivullisen ohjelmaa viikolla 49

Rosebud Sivullisen ohjelmaa viikolla 47 15.11.2024 16:22:20 EET | Tiedote

Ma 18.11. klo 17 Miska Rantanen: Paleface - Protestilaulaja (Johnny Kniga) & Janne Flinkkilä: Pedro (LIKE) Sivullisen lavalla käsitellään suuria sanoja ja viihdemestari(e)n elämää, kun toimittajat Miska Rantanen ja Janne Flinkkilä pureutuvat uutuuskirjoihinsa Palefacesta ja Pedro Hietasesta. Kirjailijoiden lisäksi keskustelemassa on Karri Miettinen aka Paleface. Pedro on joukosta fyysisesti poissa, mutta taatusti mukana anekdooteissa ja muistoissa. Miska Rantanen: Paleface - Protestilaulaja (Johnny Kniga) Paleface on vakiinnuttanut asemansa monialaisena sanatyöläisenä. Hänen teksteissään vilisevät kirjalliset viittaukset ja maailmanparantaminen – mutta myös kiinnostus suomalaisuuden ytimeen. Protestilaulaja avaa, kuinka suojatun keskiluokkaisen kodin kasvatista tuli väsymätön vasemmistoradikaali. Miska Rantanen on helsinkiläinen toimittaja ja kirjailija. Janne Flinkkilä: Pedro (Like) Pedro Hietanen (1949-2023) oli suomalaisen musiikkielämän ja viihteen kameleontti, joka yli puoli vuosi