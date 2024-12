Turku Energian kaukolämmön talvihinta on julkaistu

Turku Energian myymän kaukolämmön talvihinta on julkaistu, ja se astui voimaan 1.12.2024. Kaukolämmön veroton talvihinta on 0,6 % edellisvuotta kalliimpi ollen 83,13 €/MWh (joulukuu 2023-helmikuu 2024: 82,65 €/MWh). Verollinen hinta on 104,33 €/MWh (alv 25,5 %, joulukuu 2023-helmikuu 2024: 102,49 €, alv 24 % €/MWh).