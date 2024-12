Tervetuloa Otava-perheen lifestyle-pressiin 9.12.!

Pajtim Statovcille Finlandia-palkinto romaanista Lehmä synnyttää yöllä 27.11.2024 20:00:00 EET | Tiedote

Pajtim Statovci on voittanut kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon romaanillaan Lehmä synnyttää yöllä. Voittajateoksen valitsi tänä vuonna näyttelijä Alma Pöysti. Finlandia-palkinto on Suomen Kirjasäätiön jakama tunnustus ansiokkaasta suomalaisesta romaanista. Palkinto on suuruudeltaan 30 000 euroa.