Tieteen päivät Jyväskylässä 8.-11.1.2025 – avartavia keskusteluja lukumotivaatiosta, kestävyysmurroksesta, nuoruudesta, koulusta ja kestävästä työurasta

Muistisairaat mukaan tutkimukseen – oikeudenmukaisempi yhteiskunta tarvitsee kaikkien ääntä 29.11.2024 09:49:48 EET | Tiedote

Suomessa on noin 150 000 muistisairaista ihmistä, ja väestön ikääntyessä muistisairaiden ihmisten määrä kasvaa merkittävästi. Muistisairaita ihmisiä on kuitenkin ollut mukana yhteiskunnallisessa tutkimuksessa varsin vähän. Kasvavan muistisairauksien määrän myötä on tärkeää, että heidän äänensä kuuluu myös tieteellisessä tutkimuksessa.