Koskelan varikon toteutusvaihe käynnistyy

Koskelan uutta varikkoa rakennuttava Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy on tehnyt päätöksen edetä hankkeessa toteutusvaiheeseen, ja allianssisopimus on allekirjoitettu. Allianssisopimuksen mukainen tavoitekustannus on noin 282 miljoonaa euroa, josta Skanskan osuus on noin 252 miljoonaa euroa. Sopimuksen myötä hankkeen kehitysvaihe päättyy ja rakennustyöt alkavat. Rakentaminen käynnistyy tammikuussa 2025 vanhan varikkorakennuksen purkamisella.