Pirkanmaan työlupalinjaus on päivitetty nykyisen työmarkkinatilanteen mukaiseksi

Tulvat katkaisseet teitä Pirkanmaalla 26.11.2024 16:18:49 EET | Tiedote

Lempäälässä Pyhällöntie ja Orivedellä Enokunnantie on poikki tulvan takia. Lisäksi vettä on tiellä ainakin Lempäälässä Riitiäläntiellä ja Kangasalla Raikuntiellä. Vettä on noussut teille poikkeuksellisen rankan sateen takia useammassakin kohteessa Pirkanmaalla. Monessa paikassa tilanne on jo helpottanut, mutta jossain paikoissa vesi on vasta juuri noussut tai nousemassa tielle.