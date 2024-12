AKT irtisanoi Finnairin kanssa tehdyn säästösopimuksen

Lakiuudistus vie koko työelämää koskevaan ”taksiuudistukseen” ja romuttaa työehtoja 5.9.2024 14:49:38 EEST | Tiedote

AKT on erittäin huolissaan, mitä tapahtuu työehtosopimuksien yleissitovuudelle ja kaikille työehdoille, mikäli paikallista sopimista laajennetaan tuoreessa lakiesityksessä esitetyllä tavalla. Todellisena pelkona on se, että nyt toteutetaan ”koko työelämän taksiuudistus”. Paikallisen sopimisen laajentamien on pelkästään työnantajan etu. Se vyöryttää työelämään isoja ja arvaamattomia muutoksia. Näin kasvatetaan merkittävästi työnantajien valtaa työpaikoilla ja uhataan työsuhteiden minimiehtoja.