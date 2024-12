Kysely: Neljänneksessä kansalaisopistoista yt- tai muutosneuvottelut

OAJ: Vesittääkö hallitus peruskoulujen oppimisen tuen uudistuksen? 26.11.2024 16:44:16 EET | Tiedote

Perusopetuksen oppimisen ja koulunkäynnin tuki on hallituksen tärkein koulutuspoliittinen uudistus, jolla on tarkoitus saada nuorten oppimistulosten suunta kääntymään. Alkuperäinen hallituksen esitys näytti onnistuneelta, mutta nyt on vaara, että hallitus vesittää lakiesityksen kesken eduskuntakäsittelyn.