Kulttuuri puolustaa demokratiaa!

Länsi-Uudenmaan SDP: Torjuntavoittoja vaikeassa taloustilanteessa 29.11.2024 14:12:35 EET | Tiedote

Länsi-Uudenmaan SDP: Torjuntavoittoja vaikeassa taloustilanteessa Länsi-Uudenmaan talousarvioneuvotteluissa on löydetty sopu vuoden 2025 budjetista valtuuston enemmistön kesken. SDP:n valtuustoryhmä on mukana saavutetussa sovussa. - Olemme onnistuneet turvaamaan keskeisiä palveluja vaikeasta taloustilanteesta, oikeistohallituksen rajuista leikkauksista ja lainsäädännön nopeista sopeutusvaatimuksista huolimatta, sanoo aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Helena Marttila. Yhtenä merkittävänä onnistumisena SDP:n aluevaltuustoryhmä nostaa 14 vuorokauden hoitotakuun säilymisen Länsi-Uudellamaalla valtakunnallisista heikennyksistä ja oikeistohallituksen perusterveydenhuoltoon kohdistamista leikkauksista huolimatta. SDP:n aluevaltuustoryhmä teki aloitteen hoitotakuun säilyttämisestä aiemmin syksyllä. - Nopea hoitoon pääsy on edellytys hyvälle hoidolle ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella asetamme tälle selkeät tavoitteet ja hoitotakuun. Kyselyiden perusteella hoitoon pääsy on y