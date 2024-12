Työmarkkinabarometri: Vuosi alkaa varovaisen toiveikkaana

Työmarkkinabarometri: Lisääntynyt epävarmuus on laskenut työllistämisodotuksia huhti-kesäkuulle 12.3.2024 08:30:00 EET | Tiedote

Työnantajien työllistämishalukkuutta kuvaava kausitasoitettu indeksi huhti-kesäkuulle 2024 on +23 prosenttiyksikköä. Laskua edellisestä vuosineljänneksestä on 5 prosenttiyksikköä. Vaikka Suomen tulos on heikentynyt, se on yhä EMEA-alueen keskiarvoa korkeampi. Tutkimuksen kysely on tehty tammikuussa (2.-31.1.2024).