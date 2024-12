Sunborn International Holding Oy (SBIH) suunnittelee yhdistymistä Rush Factory Oyj:n kanssa osakevaihdon kautta ja listautumista Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle

Sunborn International Holding Oy (SBIH) suunnittelee yhdistymistä Rush Factory Oyj:n kanssa osakevaihdon kautta ja listautumista Nasdaq Helsingin First North -markkinapaikalle. Yhdistyessään yhtiöt muodostaisivat uuden Sunborn International -konsernin. Muut SBIH-konserniin kuulumattomat Sunborn-yhtiöt jatkaisivat toimintaansa erillään uudesta Sunborn International -konsernista.

Sunborn on kelluvien rakenteiden kehittämisen edelläkävijä, ja yhtiö on kehittänyt, omistanut ja operoinut jahtihotelleja ja muita kelluvia rakenteita vuodesta 1998 lähtien. SBIH omistaa tällä hetkellä kaksi kansainvälistä jahtihotellia ja toimii niiden operaattorina. Jahtihotellit sijaitsevat Lontoossa ja Gibraltarilla.

Kahden menestyksekkäästi toimivan jahtihotellin lisäksi SBIH:lla on useita uusia hotellihankkeita erinomaisissa sijainneissa eri puolilla maailmaa. SBIH:n konsepti on erittäin hyvin skaalautuva, ja yhtiö tavoittelee huomattavaa kasvua vuoteen 2028 mennessä.

”Olemme innoissamme yhdistymisestä ja mahdollisuudesta ottaa suuri edistysaskel jahtihotelliliiketoiminnassamme”, sanoo SBIH:n toimitusjohtaja Hans Niemi. ”Meillä on ainutlaatuinen hotellikonsepti, joka on osoittautunut erittäin tehokkaaksi ja skaalautuvaksi. Tällä hetkellä meillä on useita pitkälle edenneitä hotellihankkeita, ja yhdistyminen mahdollistaa merkittävän kasvun.”

Osakevaihto tarjoaa uudelle Sunborn International Groupille pääomaa, jonka se voi investoida nykyisiin ja uusiin jahtihotellihankkeisiin. Lisäksi osakevaihto mahdollistaa jahtihotelliliiketoimintaa koskevan kasvustrategian vauhdittamisen.

Osakevaihdon ja siihen liittyvien järjestelyjen yhteydessä SBIH on saanut peruuttamattomia merkintäsitoumuksia yksittäisiltä ja itsenäisesti toimivilta sijoittajilta, jotka kutsuvat itseään AktiiviOmistajaksi, tämän tiedotteen julkaisupäivään mennessä 13,8 miljoonan euron arvosta. Määrä ylittää yhtiön järjestelylle asettaman alkuperäisen tavoitteen, joka oli 11,8 miljoonaa euroa oman pääoman ehtoiselle rahoitukselle.

Uudessa Sunborn International -konsernissa vastuullisuusnäkökulmat on vahvasti sisäänrakennettu yhtiön strategiaan teknologian ja innovoinnin kautta. Suunnitellun yhdistymisen ja Nasdaq Firth North -markkinapaikalle listautumisen odotetaan toteutuvan helmikuun 2025 loppuun mennessä.

Sunborn International Holding Oy

Sunborn International Holding Oy (SBIH) on kansainvälisesti toimiva, korkeatasoisten jahtihotellien ja muiden kelluvien rakenteiden innovatiivinen kehittäjä, omistaja ja operaattori. Jahtihotelleilla ja kelluvilla rakenteilla voidaan hyödyntää vesialueita kaupunkisatamissa ja arvostetuilla ranta-alueilla. SBIH omistaa tällä hetkellä kaksi jahtihotellia, joist toinen sijaitsee sijaitsee Lontoossa ja toinen Gibraltarilla. Jahtihotelleissa yhdistyy eksklusiivinen majoitus, ravintolapalvelut sekä konferenssi- ja tapahtumatilat. SBIH on alansa pioneeri ja sillä on pitkä kokemus laivanrakennuksesta ja -suunnittelusta sekä eri maiden ranta-alueiden ja satamien kehittämisestä ja lupaprosesseista. SBIH:n palveluksessa on noin 250 henkilöä ja se on osa perheomisteista Sunborn-konsernia. Lisätietoja: www.sbih.group

Tärkeä huomautus

