Luonnonvarakeskus saa alittaa Ylä-Enonveden ja Saarijärven säännöstelyn alarajan

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on antanut Pirkanmaan hyvinvointialueelle huomautuksen vammaispalvelujen poliklinikan riittämättömästä henkilöstöresurssista sekä puutteellisesta työn organisoinnista 5.12.2024 10:30:00 EET | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on valvonut Pirkanmaan hyvinvointialueen vammaispalvelujen poliklinikkaa syksystä 2023 alkaen. Aluehallintoviraston saamien selvitysten mukaan vammaispalvelujen poliklinikalla on ollut pitkäaikaisesti vajetta riittävästä lääkäriresurssista. Lisäksi poliklinikalta on puuttunut puheterapiaresurssi. Henkilöstöresurssien puutteiden lisäksi poliklinikan työn organisoinnissa ja asiakasprosessissa on ollut puutteita, minkä vuoksi käytössä olevia resursseja ei ole pystytty kohdentamaan tehokkaalla ja vaikuttavalla tavalla.