Kutsu medialle elintarviketeollisuuden joulupuurolle: viherväittämiä vai vastuullisuustekoja – miten kuluttajien luottamus ansaitaan? 18.12. klo 8.30–10.30

Muistutuskutsu medialle: Miten elintarviketeollisuuden investoinnit rullaamaan – elintarvikealan talouskatsaus ja investoinnit 25.11.2024 10:52:36 EET | Kutsu

Elintarviketeollisuuden vipuvaikutus työllisyyteen on eri toimialoista suurin, joten alan kasvulla on kokoaan suurempi merkitys kansantaloudelle. Suomalaisen elintarviketeollisuuden tuotanto laski vuosina 2022–2023 ja elintarvikkeiden tuonti on noussut ennätystasolle. Keväällä odotettiin kotimaisen tuotannon elpymisen alkaneen. Millainen on tilanne nyt? Entä miltä näyttää vuosi 2025?