Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Uusi verkkopalvelu ja tekoälychatbot käyttöön joulukuussa

Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Käytöstä poistuneet ambulanssit palvelevat pian Ukrainassa 3.12.2024 12:35:53 EET | Tiedote

Päijät-Hämeen hyvinvointialue lahjoittaa kaksi käytöstä poistunutta, mutta hyväkuntoista ensihoidon ambulanssia Ukrainaan. – Ukrainassa on kalustosta ja materiaaleista erittäin kova pula, ja toivomme luovutettavien autojen helpottavan tilannetta. Sekä sisäministeriö että Ukrainan viranomaiset ottivat lahjoitusehdotuksemme vastaan suurella kiitollisuudella. Tarkkaa sijoituspaikkaa emme tiedä, ja paikalliset viranomaiset päättävät näistä asioista, projektipäällikkö Kari Hietalahti kertoo. – Toivoisin, että autot päätyvät kohdemaassa joko rintaman läheisyyteen tai palvelemaan siviiliväestöä. Avun ja hoidon saavutettavuus paranee lisääntyvän kaluston myötä. Uskon, että jokaisella ambulanssilla on kohdemaassa käyttöä, ensihoidon kenttäjohtaja Jarmo Niittynen sanoo. Toimivat ajoneuvot takaavat sen, että hoito on nopeasti ja tehokkaasti potilaan luona. Lahjoitus ei aiheuta ylimääräisiä kuluja hyvinvointialueelle. Tavanomaisesti käytöstä poistuvat autot myydään, mutta tällä kertaa hyvinvointia