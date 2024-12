Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuuston kokous 9.12.2024

Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen kokoustiedote 19.11.2024 19.11.2024 15:23:42 EET | Tiedote

Talous- ja toimintasuunnitelma 2025–2027 sekä talousarvio 2025 etenee valtuustokäsittelyyn Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se hyväksyy Pohjois-Pohjanmaan liiton talous- ja toimintasuunnitelman 2025–2027 sekä talousarvion 2025. Vuoden 2025 talousarvion loppusumma toimintatuottojen osalta on 5 472 374 euroa, joka on vähentynyt vuoden 2024 talousarvioon verrattuna 7 prosenttia. Toimintakulut ovat 5 699 351 euroa, joka on vähentynyt edellisen vuoden talousarvioon verrattuna 6,5 prosenttia. Oman tuotannon hankkeiden määrän pieneneminen näkyy toimintatuottojen ja -kulujen vähentymisenä. Lisäksi Karelia ENI CBC -ohjelman teknisen tuen käyttöoikeus on päättynyt syyskuun 2024 lopussa. Jäsenkuntien maksuosuuksia on korotettu 1,9 prosenttia verrattuna vuoden 2024 maksuosuuksiin. Tilikauden tulos on talousarviovuonna tehtävien poistojen jälkeen -240 858 euroa. Kehittämisrahastosta tuloutetaan 240 858 euroa. Tilikauden yli-/alijäämäksi muodostuu 0 euroa. Pohjois-Pohjanmaan energ