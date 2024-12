Aurajoen uusi ratasilta avataan liikenteelle – A-Insinöörit suunnitteli kolmen erilaisen sillan kokonaisuuden

Koulusta rakentuu monitoimitalo – Ahmon koulukeskus palkittiin Itä-Suomen parhaana yhteistyöhankkeena 28.11.2024 11:00:45 EET | Tiedote

Siilinjärvelle rakenteilla oleva uusi Ahmon koulukeskus on palkittu Itä-Suomen parhaana rakennusalan yhteistyöhankkeena. Elinkaarimallilla toteutettava koulu on monitoimitalo, jolle on suunniteltu tehokasta käyttöä myös kouluajan ulkopuolella. Tulevaisuuden tarpeisiin muuntuva koulukeskus valmistuu vaiheittain 2025 ja 2027.