Pohteen vanhusneuvosto vetoaa syrjäseutujen lähipalvelujen puolesta

Joulun ja uudenvuoden aika vaikuttaa Pohteen palveluihin 9.12.2024 08:27:25 EET | Tiedote

Joulun ja uudenvuoden takia Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen palveluissa on joitakin poikkeuksia. Sosiaali- ja terveyskeskukset ovat arkipyhinä suljettuina ja osa on suljettuna myös laajemmin joulukuun ja tammikuun aikana. Kaikki poikkeusaukioloajat löytyvät Pohteen verkkosivuilta. Digitaalinen sote-keskus palvelee normaalisti ja on auki myös arkipyhinä.