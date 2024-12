SDP:n Perholehto: Kestävää energiaomavaraisuutta ei rakenneta ilmastopolitiikkaa mustamaalaamalla

SDP:n Johannes Koskisen ryhmäpuhe ulko- ja turvallisuuspoliittisesta selonteosta 9.12.2024 14:29:21 EET | Tiedote

Arvoisa puhemies! Maailma on hyvin erilainen tänään kuin se oli edellistä ulko- ja turvallisuuspoliittista selontekoa käsiteltäessä. Nyt aikaamme leimaa turvallisuusympäristön nopea heikkeneminen. Suurvaltakilpailu kiihtyy, konfliktien määrä on kasvussa, ja kansainvälistä sääntöpohjaista järjestelmää haastetaan monelta suunnalta. Selonteon ja sitä täydentävän mietinnön tarkoituksena on utp-linjanveto neljäksi vuodeksi ja pidemmällekin. Kuohuvaa aikaamme kuvaa, että muutamassa päivässä Lähi-idän kriisialueella Syyriassa al-Assadin autoritaarisen dynastian kaatuminen avaa mahdollisuuksia uudenlaiseen asetelmaan, jota viikko sitten ei voitu ennustaa. Muutos on pysyvää ja valppautta tarvitaan jatkuvasti. Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tärkein päämäärä on turvata Suomen itsenäisyys ja alueellinen koskemattomuus, estää Suomen joutuminen sotilaalliseen konfliktiin ja taata suomalaisten turvallisuus ja hyvinvointi. Viisaan ulkopolitiikan ohella turvallisuuttamme takaavat kansallinen pu