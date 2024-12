Muutoksia joukkoliikenteen vuorotarjonnassa 2.1.2025 alkaen Seinäjoen ja Vaasan välille

Valtatien 19 Lapuan ja Kauhavan välillä ja kantatien 63 pyörätien kehittäminen etenee – aluevaraussuunnitelma aloitettu 10.12.2024 08:30:00 EET | Tiedote

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on käynnistänyt aluevaraussuunnitelman laatimisen valtatielle 19 Lapuan ja Kauhavan välille. Suunnittelujakson eteläpää on Koveron eritasoliittymä Lapualla, ja päätepisteenä pohjoisessa on kantatien 63 liittymä Kauhavalla. Lisäksi suunnittelu kattaa noin 4,4 kilometrin jalankulku- ja pyörätiejakson kantatiellä 63 välillä valtatie 19 – Kauhavan keskusta (Kalliokoskentien liittymä).