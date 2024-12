Akava: Sotealan työntekijöillä iso työuupumusriski – luottamus tulevaisuuden palveluihin heikkoa

– Sote-ammattilaisten tilanne näyttää tulosten perusteella huolestuttavalta. Noin kolmannes työolotutkimukseen vastanneista akavalaisista koki työssä väsymystä ja stressiä, joiden he arvioivat haittaavan tehtävistä suoriutumista, toteaa tutkija Arttu Piri.

Työolotutkimuksen lisäksi Akava Works selvitti alue- ja kuntapalvelukyselyllä korkeakoulutettujen luottamusta julkisten palvelujen laatuun ja saatavuuteen. Vastaajat ovat pääosin tyytyväisiä nykyisiin julkisen ja yksityisen sektorin terveydenhoitopalveluihin. Lähitulevaisuuden palveluja arvioidessaan 42 prosenttia vastanneista on kuitenkin täysin tai osittain eri mieltä väitteen ”Luotan, että saan tarvitsemani hoidon julkisesta terveydenhuollosta” kanssa.

– Vastaajista 88 prosenttia sanoi olevansa huolissaan julkisten terveydenhuoltopalveluiden ja laadusta saatavuudesta sitten, kun oma eläkeikä koittaa. Kolme neljästä oli huolissaan ikääntyneiden läheistensä tulevaisuudessa tarvitsemista sote-palveluista. Vain kolmannes luotti saavansa kymmenen vuoden kuluttua yhtä laadukkaita julkisia palveluita kuin nyt, Piri jatkaa.

– Vastaukset kertovat siitä, että ihmisillä on vakava huoli ja epävarmuus julkisten palveluiden saatavuudesta ja laadusta tulevaisuudessa. Julkisessa keskustelussa korostuu liikaa jatkuva talous- ja säästöpuhe. Tämä on alkanut syventää pelkoa ikääntymisestä ja suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan murtumisesta, sanoo Akavan puheenjohtaja Löfgren.

Löfgren kommentoi kyselyiden tuloksia tänään 10.12. Akavan sote-seminaarissa, jossa julkaistiin järjestön tavoitteet kevään alue- ja kuntavaaleihin.

– Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten huolet pitää ottaa vakavasti, samoin palveluiden käyttäjien näkemykset luottamuksen heikkenemisestä. Tavoitteenamme Akavassa on saada selkeä muutos tähän palveluiden laatua ja saatavuutta uhkaavaan kehityskulkuun. Korkeakoulutetut jäsenemme haluavat, että julkiset sotepalvelut ovat laadukkaita ja he ovat valmiita rahoittamaan niitä verovaroin, Löfgren jatkaa.

Julkisia palveluita pitää Akavan mielestä kehittää ja varmistaa riittävät resurssit ja osaava työvoima sekä osaajien jaksaminen ja jatkaminen työkykyisenä alalla. Akava korostaa, että sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisessa pitää hyvinvointialueilla hyödyntää tehokkaammin myös yksityisiä ammatinharjoittajia ja pienyrittäjiä.

Sote-ammattilaisten työhyvinvoinnista ja alan riittävästä resurssoinnista on pidettävä huolta. On tärkeää, että henkilöstölle tarjotaan mahdollisuuksia oman työnsä ja osaamisensa kehittämiseen ja turvataan täydennyskoulutukseen pääsy, joka on alan ammattilaisille erittäin tärkeää. Tästä ei pidä säästää.

Tietoa Akava Works -työolotutkimuksesta

Akava Works -työolotutkimus tehtiin lomakehaastatteluin keväällä 2024. Yhteensä 2002 akavalaista työssä olevaa palkansaajaa vastasi kysymyksiin muun muassa työhyvinvoinnista, etätyökäytännöistä, osaamisen kehittämisestä ja tekoälyn käytöstä. Tutkimuksen aineistoa on tarvittaessa painotettu vastaamaan perusjoukon ikä-, sukupuoli ja liittojakaumaa. Aineistonkeruun toteutti Akavan toimeksiannosta Verian.

Tietoa Akava Works -alue- ja kuntapalvelukyselystä

Akava Worksin alue- ja kuntapalvelukyselyssä selvitettiin korkeakoulutettujen näkemyksiä julkisten palveluiden laadusta ja saatavuudesta sekä kuntien vetovoimatekijäistä ja elinvoimaisuudesta. Kyselyyn vastasi 1 150 vähintään alemman korkeakoulututkinnon suorittanutta työvoimaan kuuluvaa suomalaista. Kyselyn toteutti marraskuussa 2024 Akavan toimeksiannosta Verian.

