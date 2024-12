Työehtosopimukset syrjivät osaa lapsen vanhemmista

Etävanhemman syrjintä työehtosopimuksissa on tasa-arvohaaste, sillä valtaosa etävanhemmista on miehiä, kirjoittaa Tiina-Emilia Kaunisto Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan (Tane) sivuilla julkaistussa kirjoituksessa. Kaunisto on Tanen Miesjaoston asiantuntijajäsen.