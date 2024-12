Pohjois-Savon TE-palvelut siirtyvät kunnille 1.1.2025 – Asiakkailta ei vaadita toimenpiteitä

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 28.11.2024 28.11.2024 11:28:34 EET | Tiedote

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 82,00. Taso on 7 cm alle ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon. Marraskuun alusta muutos on +2 cm, mutta välillä oli kuivempaa, niin viimeisellä viikolla pinta on noussut 4 cm. Toistaiseksi lisäjuoksutukset eivät ole olleet käytössä, mutta äkillisen nousun mahdollisesti tapahtuessa saatetaan ottaa käyttöön. Iisalmen reitillä on meneillään syksyn kolmas syystulva. Alun perin lumena tullut sadanta on viime päivinä sulanut vedeksi ja virtaamat ovat edelleen nousussa. Sonkajärven pinta on noussut 35 cm kahdessa vuorokaudessa, joista 5 cm viimeisten 8 tunnin aikana. Säännöstellyissä Kiuruvedessä, Porovedessä ja Onkivedessä on toistaiseksi pystytty hallitsemaan tulviminen juoksutuksia lisäämällä. Nilsiän reitin ja Juojärven vedenkorkeudet ovat säännöstelylupien puitteissa. Varkauden alapuolella Haukiveden pinta on 12 cm alle ajankohdan keskimääräisen tason, kun verrataan 30 viimeisen vuoden tilastoihin. Lukema on nyt N2000+ 75,94. Pinta on Ha