Kokoomuksen Sammallahti: Inhouse-yhtiöiden tehottomuus on tutkimuksessakin todettu fakta

”Jyväskylän yliopiston tuoreesta tutkimuksesta käy selvästi ilmi inhouse-yhtiöiden tehottomuus verrattuna yksityisiin yrityksiin. Kuntien ja hyvinvointialueiden omistamat inhouse-yhtiöt häviävät tehokkuudessa jopa 31 prosenttia yksityisiin yrityksiin vastaavilla aloilla. Vastaavasti yksityisen yrityksen hinnat ovat peräti 41 prosenttia alhaisemmat kuin inhouse-yhtiön. Tehottomuus julkisissa palveluissa kaatuu aina veronmaksajan maksettavaksi”, kokoomuksen kansanedustaja Tere Sammallahti toteaa.

Inhouse-yhtiöiden edunvalvontajärjestö Kustos ry on syyttänyt tutkimusta väärästä tiedosta ja ilmoittanut tekevänsä siitä Jyväskylän yliopistolle vastineen. Tutkijoiden mukaan tämä on vaikuttanut työrauhaan.

”On ala-arvoista, että veronmaksajien rahoilla elävä julkisomisteisia yhtiöitä edustava järjestö hyökkää sekä tutkittua tietoa että puolueettomia tutkijoita vastaan. Jos ja kun inhouse-palvelut ovat tutkimustiedon mukaan kalliimpia kuin markkinaehtoiset, niin sitten ne ovat. Ei noin massiivinen ero selity sillä, että inhouse-yhtiöt eivät yritä tehdä voittoa”, Sammallahti parahtaa.

"Jos Kustos todella on huolissaan tutkimuksen paikkansapitävyydestä, niin helpoin tapa hälventää epäilyjä olisi antaa inhouse-yhtiöiden piilottelemat talousluvut tutkijoiden käyttöön. Aleksandr Solzhenitsyniä vapaasti mukaillen: He tietävät. Me tiedämme. He tietävät, että me tiedämme. Ja sitä rataa”, Sammallahti jyrähtää.

Orpon hallitus on rajaamassa kuntien ja hyvinvointialueiden mahdollisuutta kiertää hankintalakia ostamalla palveluita inhouse-yhtiöiltä mitättömillä omistusosuuksilla ilman kilpailutusta. Uudistuksella halutaan turvata pk-yritysten mahdollisuudet osallistua kilpailutuksiin ja palveluiden tuottamiseen. Sammallahti pitää uudistusta välttämättömänä.

”Me kokoomuksessa tiedämme markkinatalouden olevan ylivertainen palveluiden tuottamisessa ja olemme sitoutuneet käyttämään suomalaisilta verotettua rahaa vastuullisesti. On todella hämmästyttävää, että keskusta ja SDP ovat asettuneet puolustamaan järjestelyä, josta talousongelmissa rimpuilevat yrittäjät ja kestävyysvajeen kanssa taistelevat kuntamarkkinat kärsivät. Miksi ihmeessä SDP ja keskusta haluavat asettua suomalaisia veronmaksajia vastaan, tehottomien inhouse-yhtiöiden imperiumin puolelle? Suomella ei ole varaa tällaiseen resurssien haaskaamiseen, eikä Kokoomus aio tuhlailua sallia”, Sammallahti päättää.