Sähköautoilijan suurimmat ärsytykset historiaan: Hyvästi hitaus ja tehottomuus - tervetuloa ultranopea latausketju

”Mikään ei ärsytä sähköauton lataajaa yhtä paljon, kuin latauksen keston ja tehon epävarmuus. On raivostuttavaa, jos latauspaikan teho ei riitä lataamaan autoa kohtuullisessa ajassa. Tämän epäkohdan nyt ratkaisemme”, Faast Pointin operatiivinen johtaja Heikki Hintikka toteaa.

Kotimaisen Faast Pointin ultranopean sähköautojen latausketjun ensimmäinen latausaema avautuu Joroisissa Jari-Pekka-liikenneasemalla 21. helmikuuta. Toisin kuin perinteisillä latausasemilla, Faast Pointin latauspisteet takaavat vähintään 150 kilowatin lataustehon auton akun vastaanottokyvyn mukaan. Tämä tarkoittaa sitä, että monet sähköautomallit voidaan ladata 50 % täyteen noin vartissa (laskennallinen keskikokoinen/suuri 80 kWh akku).

”Monesti latausasemien ongelmana on rajoitettu teho, joka on esimerkiksi 400 kW. Kun asemalla on samanaikaisesti neljä autoa latauksessa, jokaiselle autolle riittää tehoa vain maksimissaan 100 kW. Tämä hidastaa lataamista. Siksi Faastin jokaisella latauspisteellä tarjottu teho on aina taatusti vähintään 150 kW”, Hintikka kommentoi.

Faast Pointin latausasemat takaavat auton tekniikan salliman maksimilatausnopeuden lähes kaikille sähköautoille. Myös maksaminen on tehty mahdollisimman helpoksi: kaikilla asemilla voi maksaa pankki- tai luottokortilla ilman rekisteröintiä. Myös Autocharge on käytettävissä.



Faastin latausasemien sähkövarastointi tasapainottaa koko sähköjärjestelmää

Faastin kaikille latausasemille sijoitetaan akustot, joiden ansiosta usean auton lataaminen onnistuu samanaikaisesti täydellä latausteholla. Faastin yhteistyökumppanin Cactos Oy:n Cactos Two -sähkövarastojärjestelmä purkaa akustoihin varastoitua energiaa laturien käyttöön silloinkin, kun sähköliittymän teho on jo käytetty.

”Akustoja ladataan sähkön kysynnän ollessa matalalla tasolla ja puretaan kysynnän ollessa korkealla. Näin osallistumme omalta osaltamme koko sähköjärjestelmän tasapainottamiseen”, Faast Pointin hallituksen puheenjohtaja Daniel Pasternack kommentoi.

Sähköjärjestelmän tasapainottaminen on erityisen tärkeää tuuli- ja aurinkovoiman yleistyessä osana sähköntuotantoa. Tällöin pienetkin muutokset säässä voivat nopeasti vähentää sähkön tuotantoa, toisin kuin perinteisissä voimaloissa.

”Tuuli- ja aurinkosähkön tuotannossa ei ole suuria generaattoreita, jotka jäisivät pyörimään, kun tuuli tyyntyy tai aurinko mennee pilveen. Akut tarjoavat ratkaisun sähköverkon lyhytaikaisten heilahtelujen hallintaan”, Pasternack toteaa.





Lähitulevaisuuden laajentumissuunnitelmissa kymmeniä asemia

Faast Point avaa alkuvuoden 2025 aikana useita asemia eri puolille Suomea. Ketjun ensimmäisen aseman avajaisia juhlitaan Jari-Pekka liikenneasemalla Joroisissa 21. helmikuuta. Faastin seuraavat asemat avataan Hartolan Jari-Pekkaan, Helsinkiin lentoaseman välittömään läheisyyteen sekä Espoon Tapiolaan lähiaikoina. Vuosina 2025–2026 tavoitteena on kasvattaa ketjua 20–30 asemalla.

”Haluamme tarjota sähköautoilijalle nopean ja käyttövarman latauksen siellä, missä lataustarvetta on eniten. Siksi latausasemamme sijoittuvat liikennöidyimpien teiden varteen, kaupunkien tiheään asutuille alueille ja kauppa- ja palvelupaikkojen läheisyyteen, joissa tarvelatauksen potentiaalia on kasvavissa määrin.”, Hintikka toteaa.





Vahvat kumppanit tukevat kasvua



Faast Point on valinnut suunnitelmiensa toteuttamiseen vahvat kumppanit. Akkutoimittaja Cactoksen lisäksi kumppanina on Virta, jonka verkoston osaksi latausasemat tulevat.

Asemien rakentamisesta vastaa Eltel ja latauslaitteet toimittaa Kempower.



Faast Pointin latausasemien kotimaisuusaste onkin todennäköisesti markkinoiden korkeimpia.

”Emme halua tinkiä kumppaneidemme laadusta merkittävässä infrainvestoinnissa. Kumppaniemme avulla voimme toteuttaa toimintavarman kokonaisuuden nyt ja tulevaisuudessa verkoston laajentuessa”, Pasternack kiteyttää.