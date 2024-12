KUTSU: Mikä on maahanmuuttajien merkitys yritys- ja elinkeinotoiminnassa – tutkimuksen julkistus 29.1.

Aika: keskiviikko 29.1.2025 klo 10.00–11.00

Paikka: webinaari

Ilmoittaudu mukaan tästä: https://link.webropol.com/ep/maahanmuutto25

Lähetämme sinulle linkin verkkolähetykseen tapahtuman alla.

Maahanmuuttajien integraatiota työmarkkinoille on tutkittu Suomessa kattavasti, mutta maahanmuuttajien merkitys yrityksille, elinkeinoelämälle sekä eri toimialoille on jäänyt vähemmälle huomiolle. Nyt julkaistavassa tutkimuksessa on tarkasteltu työllisiä maahanmuuttajia palkansaajina ja yrittäjinä, sekä heidän merkitystään työnantajille ja yritystoiminnalle eri toimialoilla. Aineistona on Tilastokeskuksen yksilö- ja yritystason rekisteriaineistot 2000-luvulta.

Tilaisuudessa esitellään Pellervon taloustutkimus PTT:n laatima tuore tutkimus aiheesta. Tutkimuksen rahoittajat ovat Suomen Yrittäjät ry, Suomen Ekonomit ry, Tekniikan Akateemiset TEK, Työeläkevakuuttajat Tela ry ja Insinööriliitto IL ry.

Alustava ohjelma:

Tilaisuuden avaus: vanhempi ekonomisti Henna Busk, PTT

Tutkimuksen taustoitus: asiantuntija Sonja Antosalo, Suomen Yrittäjät ry

Tutkimuksen tulosten esittely: Henna Busk ja ekonomisti Juho Alasalmi, PTT Kommenttipuheenvuoro: TBA

Keskustelua ja kysymyksiä

Tilaisuuden päätös

Tutkimuksen loppuraportti julkistetaan samana päivänä PTT:n verkkosivuilla www.ptt.fi

Lisätietoa tutkimuksesta

Henna Busk, henna.busk@ptt.fi, p. 040 164 8136

Juho Alasalmi, juho.alasalmi@ptt.fi

Lisätietoa toimituksille

Kimmo Mäkilä, kimmo.makila@ptt.fi 040 358 0222