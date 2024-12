VR myy jälleen dieselvetureita liikennekäyttöön

VR: Joululiikenteestä odotetaan vilkasta – tammi-marraskuussa tehtiin 14 miljoonaa junamatkaa 5.12.2024 08:15:00 EET | Tiedote

Kotimaan kaukojunaliikenteessä tehtiin 1,4 miljoonaa matkaa marraskuussa, mikä on 6 % enemmän kuin edellisvuonna samaan aikaan. Vuoden 2024 tammi-marraskuussa on tehty yhteensä 14 miljoonaa matkaa, mikä tarkoittaa noin prosentin kasvua edellisvuoteen verrattuna. Joulu on vilkasta matkustusaikaa, ja suosituimmat junat täyttyvät nopeasti.