Sysmä täräytti hurjan tuloksen rakennuslupa-arkiston digitoinnissa

Sysmän kunta on erikoinen kunta Suomen kuntien joukossa: vakituisia asukkaita on noin 3500 ja määrä kolminkertaistuu kesäkausien aikana mökkiläisten saapuessa paikkakunnalle. Jos tarkastellaan mökkien määrää suhteessa asukaslukuun, Sysmä on ylivoimainen ykkönen Suomessa, sillä mökkejä on yli 4000.