Suosi suomalaista – valitse kotimainen joulukuusi

Metsänhoitoyhdistysten valtuustoihin uusia kasvoja – Naiset ääniharavina 10.12.2024 13:12:32 EET | Tiedote

Metsänhoitoyhdistysten valtuustovaalit on käyty, ja uudet valtuutetut on valittu kaudelle 2025–2028. Metsänomistajien edunvalvontaan ja palveluiden kehittämiseen saatiin merkittävä joukko uusia valtuutettuja. Erityisen huomionarvoista on, että valtakunnan ääniharavat olivat kaikki naisia. Mhy Etelä-Savosta Kaisa Ralli sai 330 ääntä ja Taina Pietarinen 230 ääntä. Uudet valtuustot aloittavat kautensa 1.1.2025.