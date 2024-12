Pääekonomisti: Alvin korotus ei tärvele elpymistä – inflaatiota hidasti korkojen lasku

”Arvonlisäverojen korotuksen vaikutus näyttää jäävän vähäiseksi kuluttajahintojen osalta. Lähinnä lokakuussa nähtiin hetkellisesti hintakehityksen vauhdittumista verrattuna tavanomaiseen, mutta nyt inflaatio jarrutti. Se on sikäli hyvä uutinen, ettei veronkorotus näyttäisi isommin tärvelevän talouden elpymistä”, arvio Appelqvist.

Kuukausitasolla kuluttajahinnat jopa laskivat 0,4 prosenttia. Negatiivista hintakehitystä selittää erityisesti asuntolainan korkojen, sähkön ja bensan hinnan aleneminen sekä suhteessa viime vuoteen että edelliseen kuukauteen.

Ruuan hinta ei ole kokonaisuutena kallistunut pitkiin aikoihin

Ruuan hinta nousi marraskuussa melko reippaasti kuukausitasolla, yli 0,5 prosenttia, mutta siitä huolimatta ollaan hintatason osalta alempana kuin maaliskuussa. Kokonaisuudessaan ruoka ei siis ole Suomessa kallistunut enää pitkiin aikoihin.

”Kotimaisen kulutuksen on toivottu vauhdittavan talouskasvua ylöspäin, mutta toistaiseksi yksityinen kulutus on kehittynyt vaisusti, ja kotitaloudet ovat varovaisia. Ongelman juurisyy löytyy työllisyyden heikkenemisestä. Sen sijaan palkkojen ja hintojen kehitys on suotuisaa ja kasvua tukevaa”, sanoo Appelqvist.

Pitkään lainakorkojen iso rooli kiihdytti kotimaista inflaatiolukemaa, mutta nyt korot ovat kääntyneet vuositasollakin laskuun. Korkojen lasku tulee merkittävällä tavalla jarruttamaan kotimaista inflaatiota koko ensi vuoden ajan.

”Arvonlisäveron korotukset voivat vielä lähikuukausina tuoda jonkinlaista lisää inflaatioon, mutta vaikutus jäänee maltilliseksi, ja yleiset hintapaineet ovat vähäisiä. Hauraana jatkuva suhdannetilanne estää veronkorotusten täysimääräistä siirtymistä hintoihin. Toisaalta osa niistä yrityksistä, jotka tarkistivat syksyllä hintoja verojen noustessa, saattavat ensi vuoden alussa päätyä tekemään tavallista pienempiä korotuksia, joka puolestaan hidastaa inflaatiota”, arvioi Appelqvist.

Nähtiinkö lokakuussa elpymisjakson startti?

Tilastokeskus julkisti tänään myös Suomen kokonaistuotannon suhdannekuvaajan lokakuulta. Tuotanto kasvoi kuukausitasolla 0,4 prosenttia, mutta vuositasolla oltiin edelleen 0,5 prosenttia pakkasella.

”Vuoden viimeinen neljännes alkoi tuotannon osalta kohtalaisen pirteästi. Aika tulee näyttämään, oliko se pidemmän elpymisjakson startti vai ei. Kokonaisuudessaan syksyn luvuista ei vielä selkeää nousutrendiä löydy”, toteaa Appelqvist.