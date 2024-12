Aluevaltuuston talousarviokokous tiistaina 17.12. klo 14 – suora lähetys verkossa

Joulunaika vaikuttaa palvelujen ja toimipisteiden aukioloaikoihin 11.12.2024 12:25:55 EET | Tiedote

Joulun ja vuodenvaihteen aikana monissa Pirkanmaan hyvinvointialueen palveluissa ja toimipisteissä on tavanomaisesta poikkeavat aukioloajat tai ne ovat suljettuina. Poikkeukselliset aukioloajat on koottu osoitteeseen pirha.fi/poikkeusaukioloajat. Kiireellistä hoitoa ja apua on kuitenkin aina saatavilla.