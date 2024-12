”Ole rohkea ja seikkaile!” – Mikko Saaraisen Barbaari-Ari rosvojahdissa on koko perheen sokkelokirja täynnä vauhtia

Kansainvälistä huippuviihdettä vuoden alkuun 13.12.2024 08:00:00 EET | Tiedote

Virginie Grimaldi: HYVÄ ELÄMÄ Menestyskirjailijan valoa tuikkiva tarina sisaruudesta, naiseudesta ja elämän jättämistä arvista. Sisarukset Emma ja Agathe ovat kuin yö ja päivä. Agathe on levoton ja kaoottinen tulisielu, viisi vuotta vanhempi Emma taas kypsä ja suojelevainen murehtija. Lapsena he olivat erottamattomat, mutta heidän onnellisen lapsuutensa katkaissut tragedia hiertää heidän välejään yhä. Isoäidin kuolinpesää siivotessa heille avautuu tilaisuus palata muistoihin, avata sydän ja tehdä sovinto. Hyvä elämä on täynnä naurua, kyyneliä, rakkauden mullistavaa voimaa ja elämän suunnatonta kauneutta. Virginie Grimaldi (s. 1977) on ollut jo vuosien ajan Ranskan rakastetuimpia ja kaikkien aikojen luetuimpia kirjailijoita. Hänen koskettavia ja viisaita romaaneitaan on käännetty yli 20 kielelle. “Virginie Grimaldi esittelee kaikkein viimeistellyimmän ja vahvimman romaaninsa. Hänen parhaansa.”—Le Parisien “Hienostunut, herkkä ja täynnä huumoria, kuten Virginie Grimaldin teokset aina.”—C