Pohde edistää työllistymistä sosiaali- ja terveysalalle

Akuuttiosaston lakkauttamista suunnitellaan Kärsämäellä – yhteistoimintaneuvottelut alkavat 16.12.2024 12.12.2024 11:30:58 EET | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella Pohteella on Kärsämäellä pieni 10-paikkainen akuuttiosasto. Osastolla on ollut henkilöstön saatavuushaasteita. Pohteen sisäisen valvonnan perusteella on todettu, että yksikkö ei täytä terveydenhuoltolain mukaisia akuuttiosastokriteereitä.