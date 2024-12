Liikkuvat työkoneet uudelle aikakaudelle – tutkimuksen ja teollisuuden yhteistyö vauhdittaa vihreää siirtymää

Neljä uutta 6G-hanketta edistämään kestävää kehitystä, energiatehokkuutta, langatonta virransiirtoa ja Euroopan kilpailukykyä 13.12.2024 10:15:43 EET | Tiedote

Eurooppa investoi voimakkaasti tietoliikenteen tulevaisuuden kehittämiseen. Tammikuussa käynnistyy neljä suurta 6G-hanketta, joissa Oulun yliopisto on mukana. SNS:n (Smart Networks and Services Joint Undertaking) rahoituksella toteutettavien hankkeiden kokonaisbudjetti on 39,6 miljoonaa euroa. Niillä pyritään vastaamaan kriittisiin haasteisiin kestävyyden, resilienssin, yhteistyön ja ihmiskeskeisen innovoinnin alueilla.