Vuosisatoja vanha turkkilainen perinneruoka on osa suomalaista ruokakultturia myös joulunaikaan

Rauma palkittiin 20.11.2024 Elinvoimainen Satakunta-tilaisuudessa Merikarvialla erinomaisesta elinvoimatyöstään - työpajoissa suunniteltiin elinvoimatyön tiivistämisen muotoja koko Satakunnassa - nyt tehdään isommin ja enemmän! 21.11.2024 18:12:35 EET | Tiedote

Yrittäjien ja kunnan yhteistyö on avain alueen elinvoiman kehittämisessä. Tästä työstä Rauman kaupunki palkittiin eilen ja samalla tuotiin esiin valtava määrä toimivia malleja elinvoimatyössä ja uusiakin luotiin. Raumalla työtä elinvoiman kehittämiseksi on tehty laajalla rintamalla ja tästä onkin hyvä jatkaa yhdessä, todettiin. Mitä elinvoimatyö sitten oikeastaan sitten on? Se on kuntien ja alueiden toimintaa, joka vahvistaa paikallista taloutta, hyvinvointia ja houkuttelevuutta. Se tukee yrityksiä, luo työpaikkoja, edistää osaamista ja parantaa asukkaiden elämänlaatua. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi yritysten tukemista siten, että alueella olisi mahdollisimman paljon työpaikkoja, palveluita on paljon ja kulttuuritarjontaa samaten. Kestävä kehitys huomioidaan kaikissa näissä teemoissa. Elinvoimatyö on käytännössä yhteistyötä eri toimijoiden välillä, jotta kunnissa olisi mahdollisimman hyvä asua, yrittää ja elää.